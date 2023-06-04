Повышенная угроза атаки с неба: на подступах к Киеву работает ПВО

На подступах к Киеву работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации и в Киевской городской военной администрации (КГВА).

— Повышенная угроза вражеской атаки с воздуха. Силы ПВО уже работают. Не пренебрегайте сигналом “воздушная тревога” — находитесь в укрытиях до отбоя, — говорится в сообщении КОВА.

Эту же информацию подтвердили и в КГВА.

— В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, — говорится в сообщении.

В КОВА напомнили о запрете фото- и видеофиксации работы противовоздушной обороны.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.