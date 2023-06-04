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Илья Нежигай, редактор ленты

Атака РФ по Днепру и готовность Украины к контрнаступлению: 466-й день войны

Атака РФ по Днепру и готовность Украины к контрнаступлению: 466-й день войны
4 июня, 0:03

В ЕС не будут вводить ограничения на въезд для мужчин из Украины

Европейская комиссия не планирует вводить ограничения на выезд из Украины в ЕС для мужчин призывного возраста.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон во время встречи с журналистами. По ее словам, украинцы, которые пересекают границу, автоматически становятся беженцами, если им необходим этот статус.

— Для Евросоюза все украинцы, прибывающие в этот период как беженцы, находятся под защитой Директивы о временной защите (Temporary Protection Directive). Мы не будем останавливать украинцев, которые въезжают в ЕС, — утверждает она.

 

Война в Украине
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