Атака РФ по Днепру и готовность Украины к контрнаступлению: 466-й день войны

4 июня, 0:03

В ЕС не будут вводить ограничения на въезд для мужчин из Украины

Европейская комиссия не планирует вводить ограничения на выезд из Украины в ЕС для мужчин призывного возраста.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон во время встречи с журналистами. По ее словам, украинцы, которые пересекают границу, автоматически становятся беженцами, если им необходим этот статус.