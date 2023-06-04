Атака РФ по Днепру и готовность Украины к контрнаступлению: 466-й день войны
В ЕС не будут вводить ограничения на въезд для мужчин из Украины
Европейская комиссия не планирует вводить ограничения на выезд из Украины в ЕС для мужчин призывного возраста.
Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон во время встречи с журналистами. По ее словам, украинцы, которые пересекают границу, автоматически становятся беженцами, если им необходим этот статус.
— Для Евросоюза все украинцы, прибывающие в этот период как беженцы, находятся под защитой Директивы о временной защите (Temporary Protection Directive). Мы не будем останавливать украинцев, которые въезжают в ЕС, — утверждает она.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов