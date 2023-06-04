Підвищена загроза атаки з неба: на підступах до Києва працює ППО
На підступах до Києва працює протиповітряна оборона.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації та в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
– Підвищена загроза ворожої атаки з повітря. Сили ППО вже працюють. Не нехтуйте сигналом “повітряна тривога” – перебувайте в укриттях до відбою, – йдеться у повідомленні КОВА.
Цю ж інформацію підтвердили і в КМВА.
– В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги, – йдеться у повідомленні.
В КОВА нагадали про заборону фото- та відеофіксації роботи протиповітряної оборони.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
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