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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Підвищена загроза атаки з неба: на підступах до Києва працює ППО

Підвищена загроза атаки з неба: на підступах до Києва працює ППО

На підступах до Києва працює протиповітряна оборона.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації та в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

– Підвищена загроза ворожої атаки з повітря. Сили ППО вже працюють. Не нехтуйте сигналом “повітряна тривога” – перебувайте в укриттях до відбою, – йдеться у повідомленні КОВА.

Цю ж інформацію підтвердили і в КМВА.

– В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги, – йдеться у повідомленні.

В КОВА нагадали про заборону фото- та відеофіксації роботи протиповітряної оборони.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 466-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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