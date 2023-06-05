Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Происшествия
Проверено
Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ нанесла удары по Чугуеву: что известно об атаке

РФ нанесла удары по Чугуеву: что известно об атаке
Фото: Pexels

Российские войска нанесли удары по Чугуеву Харьковской области. Информации о последствиях атаки на данный момент нет.

Об этом сообщил начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко в комментарии украинским журналистам.

— Враг снова обстреливает Харьковскую область. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя, — призывают в Полиции Харьковской области.

По состоянию на сейчас, сигнал воздушной тревоги раздается в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Взрывы в Чугуеве 4 июня 2023 — что известно о взрывах в Чугуеве Харьковской области

Читайте также
Взломали трансляцию телеканалов: в Крыму показывали ролики о ВСУ
РФ нанесла удары по Чугуеву: что известно об атаке

Источник: Суспільне
Война в Украине, Взрыв, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Хватит на несколько недель атак: эксперты оценили запасы РФ для ударов по Украине
ракетні удари ракета
Контрнаступление позволит Украине освободить стратегически важную территорию — Салливан
РФ нанесла удары по Чугуеву: что известно об атаке
Бельгия обратится в Украину из-за использования ее оружия бойцами РДК — СМИ
РФ нанесла удары по Чугуеву: что известно об атаке
Закрыть обход санкций, чтобы РФ не могла создавать ракеты: Зеленский провел специальное совещание
РФ нанесла удары по Чугуеву: что известно об атаке
Почему не все ракеты РФ украинская ПВО сбивает на подступах к Киеву — объяснение Коваленко
РФ нанесла удары по Чугуеву: что известно об атаке
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
Допросы, травля и унижения: как оккупанты обращаются с похищенными детьми
РФ нанесла удары по Чугуеву: что известно об атаке
Рецепты от Клопотенко и новое оборудование: как и где изменится питание в школах
РФ нанесла удары по Чугуеву: что известно об атаке
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
РФ нанесла удары по Чугуеву: что известно об атаке
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
РФ нанесла удары по Чугуеву: что известно об атаке
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь