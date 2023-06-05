РФ нанесла удары по Чугуеву: что известно об атаке

Российские войска нанесли удары по Чугуеву Харьковской области. Информации о последствиях атаки на данный момент нет.

Об этом сообщил начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко в комментарии украинским журналистам.

— Враг снова обстреливает Харьковскую область. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя, — призывают в Полиции Харьковской области.

По состоянию на сейчас, сигнал воздушной тревоги раздается в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Источник : Суспільне

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