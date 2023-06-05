РФ нанесла удары по Чугуеву: что известно об атаке
Российские войска нанесли удары по Чугуеву Харьковской области. Информации о последствиях атаки на данный момент нет.
Об этом сообщил начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко в комментарии украинским журналистам.
— Враг снова обстреливает Харьковскую область. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя, — призывают в Полиции Харьковской области.
По состоянию на сейчас, сигнал воздушной тревоги раздается в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов