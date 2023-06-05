Взломали трансляцию телеканалов: в Крыму показывали ролики о ВСУ

Во временно оккупированном Крыму “взломали” трансляцию телеканалов, в результате чего начали показывать ролик о ВСУ.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

— Во временно оккупированном Крыму, в том числе и в Севастополе, “взломали” трансляцию ряда телеканалов и запустили там ролик о ВСУ, — написал он на своей официальной странице в Telegram и опубликовал соответствующий скрин с видео.

Напомним, что ночью 4 июня временно оккупированный Крым якобы атаковали девять беспилотников.

К слову, 9 марта, радиостанции и телеканалы в Москве транслировали ложные сообщения о воздушной тревоге после того, как их серверы были взломаны.

Фото: Сергей Братчук

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