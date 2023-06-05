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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ завдала ударів по Чугуєву: що відомо про атаку

РФ завдала ударів по Чугуєву: що відомо про атаку
Фото: Pexels

Російські війська завдали ударів по Чугуєву Харківської області. Інформації про наслідки атаки на цей момент немає.

Про це повідомив керівник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко у коментарі українським журналістам.

– Ворог знову обстрілює Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе, – закликають у Поліції Харківської області.

Станом на зараз, сигнал повітряної тривоги лунає у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Криму.

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Джерело: Суспільне
Війна в Україні, Вибух, Харківська область
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