РФ завдала ударів по Чугуєву: що відомо про атаку
Російські війська завдали ударів по Чугуєву Харківської області. Інформації про наслідки атаки на цей момент немає.
Про це повідомив керівник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко у коментарі українським журналістам.
– Ворог знову обстрілює Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе, – закликають у Поліції Харківської області.
Станом на зараз, сигнал повітряної тривоги лунає у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Криму.
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов