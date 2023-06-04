Жертвами агрессии РФ являются уже не менее 500 детей – Зеленский

Жертвами российской агрессии стали уже не менее 500 украинских детей.

Об этом 4 июня, в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– 13-летний Дмитрий из Харькова, 4-летняя Лиза из Винницы, Сережа из Новосоленого, которому было всего 2 дня. Они могли стать известными учеными, художниками, спортивными чемпионами, творить историю Украины. Их убили российские оружие и ненависть, которые ежедневно продолжают уносить и разрушать жизнь украинских детей, – подчеркнул глава государства.

Точное количество пострадавших детей, добавляет президент, пока невозможно установить из-за активных боевых действий и российской оккупации части территории Украины.

Владимир Зеленский уверен: чтобы защитить жизнь, украинцы должны выстоять и победить в этой войне.

– Вся Украина, все наши люди, все наши дети должны быть свободны от российского террора! – говорит президент Украины.

Напомним, что День памяти детей, погибших от вооруженной агрессии РФ, в Украине ежегодно приходится на 4 июня, начиная с 2021 года.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.