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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В Украине учредили День памяти детей, погибших от агрессии России

цвинтар, дитяча могила, могила

В Украине установили День памяти детей, погибших от вооруженной агрессии РФ. Его ежегодно будут отмечать 4 июня.

За соответствующий проект постановления №5343 проголосовали 308 нардепов.

Как отметили на официальном веб-портале ВР, с 2014 года на территории Донецкой, Луганской и других областей в результате вооруженной агрессии России против Украины погибли минимум 240 детей.

Таким образом Кабмину поручили в течение двух недель со дня принятия документа разработать и утвердить план мероприятий по чествованию на государственном уровне памяти таких детей.

В то же время местным органам исполнительной власти поручено почтить на местном уровне память детей, погибших в результате агрессивных действий РФ.

Кроме того, Государственному комитету телевидения и радиовещания рекомендовали организовать тематические теле- и радиопередачи, посвященные памяти погибших детей.

В Украине учредили День памяти детей, погибших от агрессии России

Контролировать исполнение постановления будет Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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День защиты детей в Украине

1 июня отмечают День защиты детей. Этот праздник призван напоминать обществу о необходимости защищать каждого ребенка и его права.

Впервые День защиты детей отпраздновали в 1950-м. Ныне 1 июня отмечает в более чем 60 странах мира.

Узнайте больше о Дне защиты детей, его символах и традициях на Фактах ICTV.

Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

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