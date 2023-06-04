Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Жертвами агресії РФ є вже щонайменше 500 дітей – Зеленський

Володимир Зеленський

Жертвами російської агресії стали вже щонайменше 500 українських дітей.

Про це 4 червня, у День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

– 13-річний Дмитро з Харкова, 4-річна Ліза з Вінниці, Сергійко з Новосолоного, якому було лише 2 дні. Вони могли стати відомими вченими, художниками, спортивними чемпіонами, творити історію України. Їх убили російські зброя та ненависть, які щодня продовжують забирати та руйнувати життя українських дітей, – наголосив глава держави.

Точну кількість постраждалих дітей, додає президент, поки що неможливо встановити через активні бойові дії та російську окупацію частини території України.

Володимир Зеленський певен: щоб захистити життя, українці повинні вистояти та перемогти у цій війні.

– Уся Україна, всі наші люди, всі наші діти мають бути вільними від російського терору! – говорить президент України.

Нагадаємо, що День вшанування пам’яті дітей, які загинули від збройної агресії РФ, в Україні щорічно відзначають 4 червня, починаючи з 2021 року.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія, РФ, Смерть
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти зазнали втрат. Федоров розповів про результати вибухів в Обільному та Бердянську
Жертвами агресії РФ є вже щонайменше 500 дітей – Зеленський
Аеродром під Кропивницьким та об’єкти в Сумській області: куди влучили незбиті ракети та дрони
Удар із літаків Ту-95 мс ракетами Х-101
Уранці росіяни атакували Харківську область із вертольотів і танків – Синєгубов
Російські вертольоти Мі-8
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 04.06.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Сили ППО втримали небо – ОВА про вибухи в Кіровоградській області
Жертвами агресії РФ є вже щонайменше 500 дітей – Зеленський
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
Допити, цькування та приниження: як окупанти поводяться з викраденими дітьми
Жертвами агресії РФ є вже щонайменше 500 дітей – Зеленський
Рецепти від Клопотенка та нове обладнання: як і де зміниться харчування у школах
Жертвами агресії РФ є вже щонайменше 500 дітей – Зеленський
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
Жертвами агресії РФ є вже щонайменше 500 дітей – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Жертвами агресії РФ є вже щонайменше 500 дітей – Зеленський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь