Жертвами агресії РФ є вже щонайменше 500 дітей – Зеленський

Жертвами російської агресії стали вже щонайменше 500 українських дітей.

Про це 4 червня, у День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

– 13-річний Дмитро з Харкова, 4-річна Ліза з Вінниці, Сергійко з Новосолоного, якому було лише 2 дні. Вони могли стати відомими вченими, художниками, спортивними чемпіонами, творити історію України. Їх убили російські зброя та ненависть, які щодня продовжують забирати та руйнувати життя українських дітей, – наголосив глава держави.

Точну кількість постраждалих дітей, додає президент, поки що неможливо встановити через активні бойові дії та російську окупацію частини території України.

Володимир Зеленський певен: щоб захистити життя, українці повинні вистояти та перемогти у цій війні.

– Уся Україна, всі наші люди, всі наші діти мають бути вільними від російського терору! – говорить президент України.

Нагадаємо, що День вшанування пам’яті дітей, які загинули від збройної агресії РФ, в Україні щорічно відзначають 4 червня, починаючи з 2021 року.

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