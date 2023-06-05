Причастен к убийствам в Буче: под Белгородом убит старший оперативной группировки Стесев
В Белгородской области убит старший оперативной группировки Белгород Андрей Стесев. Это произошло в ночь с 4 на 5 июня.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины со ссылкой на оперативную информацию.
— В ночь с 4 на 5 июня в населенном пункте Новая Таволжанка убит гвардии полковник Стесев Андрей Васильевич — старший оперативной группировки Белгород, — говорится в сообщении.
По данным Главного управления разведки, Андрей Стесев ранее занимал должность командира 104 десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Этот полк, среди прочих, был причастен к убийствам украинцев в Буче.
Журналисты Reuters провели собственное расследование в Буче и установили, что город оккупировали бойцы полка Росгвардии Витязь и десантники из Пскова.
Еще один житель нашел перечень позывных имен на улице Вокзальной, которые приписаны разным военнослужащим 104 десантно-штурмового полка 76 дивизии РФ.
Новая Таволжанка Белгородской области на карте
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