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Причастен к убийствам в Буче: под Белгородом убит старший оперативной группировки Стесев

Причастен к убийствам в Буче: под Белгородом убит старший оперативной группировки Стесев
Фото: Факты ICTV

В Белгородской области убит старший оперативной группировки Белгород Андрей Стесев. Это произошло в ночь с 4 на 5 июня.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины со ссылкой на оперативную информацию.

— В ночь с 4 на 5 июня в населенном пункте Новая Таволжанка убит гвардии полковник Стесев Андрей Васильевич — старший оперативной группировки Белгород, — говорится в сообщении.

По данным Главного управления разведки, Андрей Стесев ранее занимал должность командира 104 десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Этот полк, среди прочих, был причастен к убийствам украинцев в Буче.

Журналисты Reuters провели собственное расследование в Буче и установили, что город оккупировали бойцы полка Росгвардии Витязь и десантники из Пскова.

Еще один житель нашел перечень позывных имен на улице Вокзальной, которые приписаны разным военнослужащим 104 десантно-штурмового полка 76 дивизии РФ.

Новая Таволжанка Белгородской области на карте

Причастен к убийствам в Буче: под Белгородом убит старший оперативной группировки Стесев

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Белгород, Буча, Война в Украине, Міноборони України, Разведка, Росія, Смерть
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