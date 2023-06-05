Причетний до вбивств у Бучі: під Бєлгородом вбито старшого оперативного угруповання Стесєва
У Бєлгородській області вбили старшого оперативного угруповання Бєлгород Андрія Стесєва. Це сталося у ніч з 4 на 5 червня.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на оперативну інформацію.
– У ніч з 4 на 5 червня в населеному пункті Нова Таволжанка вбито гвардії полковника Стесєва Андрія Васильовича — старшого оперативного угруповання Бєлгород, – йдеться у повідомленні.
За даними Головного управління розвідки, Андрій Стесєв раніше обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку Повітрянодесантних військ Російської Федерації. Цей полк, серед інших, був причетним до вбивств українців у Бучі.
Журналісти Reuters провели власне розслідування в Бучі та встановили, що місто окупували бійці полку Росгвардії Вітязь, десантники з Пскова.
Ще один мешканець знайшов перелік позивних імен на вулиці Вокзальній, які приписані різним військовослужбовцям 104 десантно-штурмового полку 76 дивізії РФ.
Нова Таволжанка Бєлгородської області на карті
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло