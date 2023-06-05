Причетний до вбивств у Бучі: під Бєлгородом вбито старшого оперативного угруповання Стесєва

У Бєлгородській області вбили старшого оперативного угруповання Бєлгород Андрія Стесєва. Це сталося у ніч з 4 на 5 червня.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на оперативну інформацію.

– У ніч з 4 на 5 червня в населеному пункті Нова Таволжанка вбито гвардії полковника Стесєва Андрія Васильовича — старшого оперативного угруповання Бєлгород, – йдеться у повідомленні.

За даними Головного управління розвідки, Андрій Стесєв раніше обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку Повітрянодесантних військ Російської Федерації. Цей полк, серед інших, був причетним до вбивств українців у Бучі.

Журналісти Reuters провели власне розслідування в Бучі та встановили, що місто окупували бійці полку Росгвардії Вітязь, десантники з Пскова.

Ще один мешканець знайшов перелік позивних імен на вулиці Вокзальній, які приписані різним військовослужбовцям 104 десантно-штурмового полку 76 дивізії РФ.

Нова Таволжанка Бєлгородської області на карті

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