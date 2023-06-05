В США ответили, могут ли рейды РДК и ЛСР на Белгородщину привести к эскалации
В войне, которую Россия развязала против Украины, риск эскалации есть всегда.
Об этом сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN, комментируя рейд бойцов российских батальонов в Белгородскую область РФ.
Его спросили, не приведут ли такие атаки, как рейды РДК и легиона Свобода России, к эскалации.
Генерал Милли сказал, что риск эскалации существует “всегда”, и за этим Соединенные Штаты следят “очень, очень внимательно”.
В начале июня бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона Свобода России, которые помогают Украине обороняться от российского вторжения, начали новую операцию в Белгородской области.
Они уже заявили об определенных успехах, в частности, что смогли взять в плен представителей российских ВС и уничтожить несколько единиц вражеской техники. Накануне они сообщили, что их штурмовые группы зашли в пригород города Шебекино.
За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.Егор Ромахло