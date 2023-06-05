В США ответили, могут ли рейды РДК и ЛСР на Белгородщину привести к эскалации

В войне, которую Россия развязала против Украины, риск эскалации есть всегда.

Об этом сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN, комментируя рейд бойцов российских батальонов в Белгородскую область РФ.

Его спросили, не приведут ли такие атаки, как рейды РДК и легиона Свобода России, к эскалации.

Генерал Милли сказал, что риск эскалации существует “всегда”, и за этим Соединенные Штаты следят “очень, очень внимательно”.

В начале июня бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона Свобода России, которые помогают Украине обороняться от российского вторжения, начали новую операцию в Белгородской области.

Они уже заявили об определенных успехах, в частности, что смогли взять в плен представителей российских ВС и уничтожить несколько единиц вражеской техники. Накануне они сообщили, что их штурмовые группы зашли в пригород города Шебекино.

Источник : CNN

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