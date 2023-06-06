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Юлия Захарченко, редактор ленты

Это катастрофа для всего Юга Украины, включая Крым: Ташева о подрыве Каховской ГЭС

Таміла Ташева
Фото: УНИАН

Подрыв Каховской ГЭС — это катастрофа не только для мирных жителей Херсонской области. Это проблема для всего Юга Украины в целом, включая временно оккупированный Крым.

Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Она утверждает, что наибольшее влияние опустошение Каховского водохранилища будет иметь на обеспечение питьевой водой и всю систему ирригационных каналов. Северо-Крымский и Каховский каналы останутся без доступа к воде. Они не смогут наполняться вплоть до восстановления Каховской ГЭС, утверждает Ташева.

— Это означает, что левобережье Херсонской, частично Запорожской области и Крым останутся без воды из Днепра. Регион ждет продовольственный кризис и обеднение населения, занятого в сельском хозяйстве, зависимых от поставок воды предприятий. Россия, как всегда, не думает о людях и последствиях, — отмечает она.

Ташева напомнила, что наполняемость прудов-охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровня воды в Каховском водохранилище. Она необходима, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

По ее словам, сейчас станционный пруд-охладитель наполнен достаточно для обеспечения безопасной эксплуатации атомной электростанции. Ситуация на ЗАЭС остается под контролем, украинский персонал мониторит все показатели.

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