Из-за подрыва Каховской ГЭС затоплены позиции военных подразделений РФ — Минобороны

Из-за подрыва Каховской ГЭС были затоплены позиции военных подразделений РФ, что может привести к масштабному смыву российских минных полей и их детонации в хаотичном порядке.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Целенаправленный подрыв дамбы был осуществлен российскими оккупантами, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в Белгородской области, — утверждает Маляр.

В критическом положении оказались мирные жители временно оккупированных населенных пунктов Херсонщины и Крыма. Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС они остались без пресной воды.

По мнению заместителя министра обороны Украины, российская террористическая армия совершила очередное преступление, которое способно вызвать серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу. Она подчеркнула, что российские оккупанты получили противоположный эффект, а не тот, который они ожидали.

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