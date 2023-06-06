Из-за подрыва Каховской ГЭС затоплены позиции военных подразделений РФ — Минобороны
Из-за подрыва Каховской ГЭС были затоплены позиции военных подразделений РФ, что может привести к масштабному смыву российских минных полей и их детонации в хаотичном порядке.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
— Целенаправленный подрыв дамбы был осуществлен российскими оккупантами, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в Белгородской области, — утверждает Маляр.
В критическом положении оказались мирные жители временно оккупированных населенных пунктов Херсонщины и Крыма. Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС они остались без пресной воды.
По мнению заместителя министра обороны Украины, российская террористическая армия совершила очередное преступление, которое способно вызвать серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу. Она подчеркнула, что российские оккупанты получили противоположный эффект, а не тот, который они ожидали.