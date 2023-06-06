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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Це катастрофа для всього Півдня України, включно з Кримом: Ташева про підрив Каховської ГЕС

Таміла Ташева
Фото: УНІАН

Підрив Каховської ГЕС – це катастрофа не лише для мирних жителів Херсонської області. Це проблема для всього Півдня України загалом, включно з тимчасово окупованим Кримом.

Про це заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

Вона стверджує, що найбільший вплив спустошення Каховського водосховища матиме на забезпечення питною водою та загалом систему іригаційних каналів. Північно-Кримський та Каховський канали залишаться без доступу до води. Вони не зможуть наповнюватися аж до відновлення Каховської ГЕС, стверджує Ташева.

– Це означає, що лівобережжя Херсонщини, частково Запорізької області та Крим залишаться без води з Дніпра. На регіон чекає продовольча криза та збідніння населення, зайнятого в сільському господарстві, залежних від постачання води підприємств. Росія, як завжди, не думає про людей та наслідки, – наголошує вона.

Ташева нагадала, що наповнюваність ставків-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Каховському водосховищі. Вона необхідна, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.

За її словами, зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений достатньо для забезпечення безпечної експлуатації атомної електростанції. Ситуація на ЗАЕС залишається під контролем, український персонал моніторить усі показники.

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Війна в Україні, ЗАЕС, Каховська ГЕС, Крим, Новини Херсону, потоп, Таміла Ташева, Херсон, Херсонська область, Херсонщина
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