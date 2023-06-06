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Оккупанты готовились к подрыву Каховской ГЭС, действия были совершены не в один этап — Маляр

Ганна Маляр
Фото: Минобороны

Подрыв Каховской ГЭС был запланирован в несколько этапов, а российские оккупанты тщательно готовились к совершению гуманитарной и экологической катастрофы. Однако это не помешает Вооруженным силам Украины двигаться и освобождать временно оккупированные территории.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального информационного телемарафона Единые новости. Она объяснила, что сейчас выясняется, как именно российские войска готовились к подрыву Каховской ГЭС.

— Эту информацию еще рано обнародовать, потому что еще разбираются. Но можно сказать, что это действия, которые были совершены не в один этап. Они готовились, — утверждает Маляр.

Она отметила, что сейчас на подтопленых позициях российских военных подразделений могут быть неконтролируемые взрывы из-за поднятия мин с территорий. Однако она утверждает, что ВСУ реализуют задуманные планы и освободят Украину.

— Последствия будут перед всеми. В частности, это и экологическая катастрофа, и гуманитарная. И есть еще проблема, что там подтоплены участки воинских частей, военных подразделений Российской Федерации. И там могут подмываться заминированные территории, поля. Могут быть неконтролируемые взрывы. Сейчас уже есть сообщения, что они там есть. Будет ли это мешать деоккупации или движению Вооруженных сил Украины? Как говорят наши ВСУ, им не будет мешать эта ситуация реализовывать планы, которые стоят перед ВСУ, — отмечает заместитель главы МО.

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Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, Каховська ГЕС, Міноборони України
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