Окупанти готувалися до підриву Каховської ГЕС, дії були вчинені не в один етап – Маляр

Підрив Каховської ГЕС був запланований у декілька етапів, а російські окупанти ретельно готувалися до скоєння гуманітарної та екологічної катастрофи. Проте це не завадить Збройним силам України рухатися та звільняти тимчасово окуповані території.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини. Вона пояснила, що нині з’ясовується, як саме російські війська готувалися до підриву Каховської ГЕС.

– Цю інформацію ще зарано оприлюднювати, тому що ще розбираються. Але можна сказати, що це дії, які були вчинені не в один етап. Вони готувалися, – стверджує Маляр.

Вона наголосила, що нині на підтоплених позиціях російських військових підрозділів можуть бути неконтрольовані вибухи через підняття мін з територій. Проте вона стверджує, що ЗСУ реалізують задумані плани та звільнять Україну.

– Наслідки будуть перед всіма. Зокрема, це і екологічна катастрофа, і гуманітарна. І є ще проблема, що там підтоплені ділянки військових частин, військових підрозділів Російської Федерації. І там можуть підмиватися заміновані території, поля. Можуть бути неконтрольовані вибухи. Зараз вже є повідомлення, що вони там є. Чи буде це заважати деокупації або руху Збройних сил України? Як говорять наші ЗСУ, їм не заважатиме ця ситуація реалізовувати плани, які стоять перед ЗСУ, – наголошує заступниця глави МО.

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