Среди них — соратница Аксенова: СБУ объявила подозрение семерым коллаборантам

Служба безопасности Украины объявила подозрения еще семерым чиновникам-коллаборантам, которые скрываются от правосудия на временно оккупированных территориях. Среди них — так называемая руководительница “администрации Черноморского района Крыма” Наталья Писарева.

Недавно ее кандидатуру согласовал “премьер-министр” оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

До этого Писарева была “первым заместителем министра культуры” на полуострове.

После полномасштабного вторжения коллаборантка публично призывала украинских защитников сдаваться в плен, а также агитировала крымчан вступать в российские войска. За это получила грамоту от “военного комиссариата Крыма”.

До аннексии Крыма Писарева руководила региональным проектным офисом аппарата Совета министров автономной республики, а после его захвата поддержала врага и вошла в так называемый кадровый резерв оккупационной администрации.

Среди других коллаборационистов — экс-чиновница управления Госказначейства Луганской области, которая после захвата части региона добровольно согласилась возглавить “казначейство ЛНР”.

Она взяла в штат псевдоучреждения еще пятерых сообщников — бывших подчиненных из Старобельского, Новоайдарского, Меловского, Новопсковского и Марковского районов, которые возглавили соответствующие подразделения.

Всем объявлены подозрения на основании собранных доказательств по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Шестерым представителям “казначейства ЛНР” — дополнительно еще и в пособничестве государству-агрессору. Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет.

Источник : СБУ

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