Серед них – соратниця Аксьонова: СБУ оголосила підозру сімом колаборантам

Служба безпеки України оголосила підозри ще сімом чиновникам-колаборантам, які переховуються від правосуддя на тимчасово окупованих територіях. Серед них – так звана очільниця “адміністрації Чорноморського району Криму” Наталія Пісарєва.

Нещодавно її кандидатуру погодив “прем’єр-міністр” окупованого Криму Сергій Аксьонов.

До цього Пісарєва була “першою заступницею міністра культури” на півострові.

Після повномасштабного вторгнення колаборантка публічно закликала українських захисників здаватися в полон, а також агітувала кримчан вступати до російських військ. За це отримала грамоту від “військового комісаріату Криму”.

До анексії Криму Пісарєва керувала регіональним проєктним офісом апарату Ради міністрів автономної республіки, а після його захоплення підтримала ворога та увійшла до так званого кадрового резерву окупаційної адміністрації.

Серед інших колаборантів – експосадовиця управління Держказначейства Луганської області, яка після захоплення частини регіону добровільно погодилась очолити “казначейство ЛНР”.

Вона взяла до штату псевдоустанови ще п’ятьох спільників – колишніх підлеглих зі Старобільського, Новоайдарського, Міловського, Новопсковського та Марківського районів, які очолили відповідні підрозділи.

Усім оголошено підозри на підставі зібраних доказів за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Шістьом представникам “казначейства ЛНР” – додатково ще й у пособництві державі-агресору. Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років.

Джерело : СБУ

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