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Юлия Соколова, редактор ленты

Ездил в Москву на “курсы” во время оккупации: СБУ задержала чиновника Херсонской ОВА

СБУ затримала посадовця Херсонської ОВА
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала действующего чиновника Херсонской областной военной администрации (ОВА), сотрудничавшего с россиянами во время оккупации Херсона.

По данным пресс-службы СБУ, чиновник добровольно вошел в “главное управление министерства внутренних дел Херсонской области”, созданное рашистами.

Он вступил в должность “старшего эксперта отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз экспертно-криминалистического центра”.

Коллаборант готовил “экспертизы” финансовой деятельности местных предприятий. Оккупанты использовали их для фабрикования дел против патриотически настроенных владельцев компаний.

– Находясь в рядах оккупационного органа, вражеский приспешник ездил в Москву на “курсы повышения квалификации”, — отметили в СБУ.

СБУ затримала посадовця Херсонської ОВА
СБУ затримала посадовця Херсонської ОВА
СБУ затримала посадовця Херсонської ОВА
СБУ затримала посадовця Херсонської ОВА

После освобождения Херсона коллаборант “залег на дно”, однако впоследствии снова устроился на работу в ОВА. Он был задержан во время стабилизационных мероприятий в городе.

У задержанного прошли обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили: документы, подтверждающие “стажировку” в Москве; распечатанные “законы”, “приказы”, а также инструкции МВД РФ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занимание должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Суд избрал коллаборанту меру пресечения в виде содержания под стражей.

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СБУ

Источник: СБУ
Російська агресія, СБУ, Херсон, Херсонская область
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