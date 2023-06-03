Ездил в Москву на “курсы” во время оккупации: СБУ задержала чиновника Херсонской ОВА

Служба безопасности Украины задержала действующего чиновника Херсонской областной военной администрации (ОВА), сотрудничавшего с россиянами во время оккупации Херсона.

По данным пресс-службы СБУ, чиновник добровольно вошел в “главное управление министерства внутренних дел Херсонской области”, созданное рашистами.

Он вступил в должность “старшего эксперта отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз экспертно-криминалистического центра”.

Коллаборант готовил “экспертизы” финансовой деятельности местных предприятий. Оккупанты использовали их для фабрикования дел против патриотически настроенных владельцев компаний.

– Находясь в рядах оккупационного органа, вражеский приспешник ездил в Москву на “курсы повышения квалификации”, — отметили в СБУ.

После освобождения Херсона коллаборант “залег на дно”, однако впоследствии снова устроился на работу в ОВА. Он был задержан во время стабилизационных мероприятий в городе.

У задержанного прошли обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили: документы, подтверждающие “стажировку” в Москве; распечатанные “законы”, “приказы”, а также инструкции МВД РФ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занимание должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Суд избрал коллаборанту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник : СБУ

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