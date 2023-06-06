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Юлия Соколова, редактор ленты

Есть угроза дальнейшей утечки: в Днепр попали 150 тонн машинного масла после подрыва ГЭС

Річка Дніпро
Фото: УНИАН

В реку Днепр попали десятки тонн машинного масла в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС, который осуществили российские оккупационные войска.

Об этом проинформировали в Офисе президента Украины по итогам экстренного заседания СНБО (Советы нацбезопасности и обороны).

В результате внутреннего подрыва конструкций Каховской ГЭС в Днепр попали как минимум 150 тонн масла. Есть угроза, что произойдет утечка еще сотен тонн.

– Членов СНБО проинформировали, что в Днепр попали по меньшей мере 150 тонн машинного масла, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн, — подчеркнули в ОПУ.

Об экологической угрозе сообщил также секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона Єдині новини. По его словам, последствия катастрофы после подрыва ГЭС “будут крайне сложными”.

– 360 тонн того масла, которое там есть, риски, которые могут возникнуть на Запорожской АЭС, именно это сегодня утром президент обговаривал с членами СНБО, — заявил он.

Как известно, в результате теракта на Каховской ГЭС в зоне подтопления оказались 80 населенных пунктов на обоих берегах реки Днепр. На деоккупированном правобережье сейчас проводится эвакуация. Жертв среди гражданского населения не зафиксировано.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, екологічна катастрофа, Экология, Каховська ГЕС, СНБО
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