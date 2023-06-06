Ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого настало – Данилов о результатах заседания СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что подрыв россиянами Каховской ГЭС — это принципиально новый этап российской агрессии.

Об этом он написал в Twitter.

— Состоялся полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: “освобождение Украины”, “борьба с нацистами”, “поражение исключительно военных объектов” и остальных сугубо пропагандистских и лживых тезисов. Россия вошла в этап открытого декларирования своей истинной цели — уничтожение Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения, — говорится в сообщении.

По словам Данилова, “в предвкушении неизбежности исчезновения России и Путина (российский диктатор Владимир Путин. — Ред.) из истории фальшивые маски больше не нужны”.

— Коротко о результатах заседания СНБО: ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого пришло, — подчеркнул он.

Підрив росіянами Каховської ГЕС – це принципово новий етап російської агресії. Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: «звільнення України», «боротьба з нацистами», «ураження виключно військових об’єктів» та решти суто… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 6, 2023

Президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании СНБО поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые использовали воду из Каховского водохранилища.

Кроме того, согласован комплекс международных и безопасностных мер, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт.

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