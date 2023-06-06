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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Є загроза подальшого витоку: в Дніпро потрапили 150 тонн мастила після підриву ГЕС

Річка Дніпро
Фото: УНІАН

У річку Дніпро потрапили десятки тонн машинного мастила внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС, який здійснили російські окупаційні війська.

Про це поінформували в Офісі президента України за підсумками екстреного засідання РНБО (Ради нацбезпеки і оборони).

Внаслідок внутрішнього підриву конструкцій Каховської ГЕС у Дніпро потрапили як мінімум 150 тонн мастила. Є загроза, що станеться витік іще сотень тонн.

– Членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапили щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн, – наголосили в ОПУ.

Про екологічну загрозу повідомив також секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону Єдині новини. За його словами, наслідки катастрофи після підриву ГЕС “будуть украй складними”.

– 360 тонн того мастила, яке там є, ризики, які можуть виникнути на Запорізькій АЕС, саме це сьогодні зранку президент обговорював із членами РНБО, – заявив він.

Як відомо, внаслідок теракту на Каховській ГЕС у зоні підтоплення опинилося 80 населених пунктів на обох берегах річки Дніпро. На деокупованому правобережжі зараз проводиться евакуація. Жертв серед цивільного населення не зафіксовано.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, екологічна катастрофа, Екологія, Каховська ГЕС, РНБО
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