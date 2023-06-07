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Баланс доказательств указывает, что россияне намеренно повредили дамбу Каховской ГЭС – ISW

Баланс доказательств указывает, что россияне намеренно повредили дамбу Каховской ГЭС – ISW

Баланс доказательств, размышлений и риторики свидетельствует о том, что россияне намеренно повредили дамбу Каховской ГЭС.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав все сообщения, поступавшие после подрыва Каховской ГЭС 6 июня.

Американские эксперты отмечают: хотя пока нет четких доказательств того, что произошло на ГЭС 6 июня, заявления официальных лиц США и Европы в целом согласовываются с прогнозом, который ISW делал 21 октября 2022 года.

Специалисты Института изучения войны еще тогда заявляли, что именно россияне больше заинтересованы в затоплении нижнего течения Днепра, даже несмотря на то, что будут повреждены их подготовленные оборонные позиции.

Украина же не имеет интереса в подрыве дамбы из-за риска затопления около 80 населенных пунктов.

В октябре в ISW предполагали, что именно Россия может использовать затопление для того, чтобы расширить реку Днепр и усложнить попытки контрнаступления ВСУ через и без того сложную водную артерию.

К тому же, в последнее время российские источники лихорадило из-за того, что Украина может готовиться к пересечению реки, чтобы контратаковать на восточном берегу Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, ВСУ, Каховська ГЕС, Російська агресія, РФ, Херсонская область
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