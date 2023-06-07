Подрыв Каховской ГЭС и заседание Совбеза: 469-й день войны

7 июня, 0:53

Жителей Снигиревки призвали экономить воду в связи из-за подтопления реки Ингулец

Жителей г. Снегиревка, что в Николаевской области, призвали к экономии потребления воды в связи с подтоплением р. Ингулец.

Об этом сообщил глава Снигиревской военной администрации Иван Кухта.

— Для того, чтобы всем горожанам хватило воды, большая просьба – начиная с завтрашнего дня, прошу воздержаться от полива огородов и приусадебных участков водой из городской водопроводной сети и не употреблять некипяченую воду, — заявил он.

По его словам, по состоянию на 22:30 в результате повышения уровня воды в реке Ингулец произошло подтопление части скважин г. Снегиревка, что привело к проблемам с водоснабжением.

Кухта отметил, что мониторинг производится круглосуточно. Буду информировать вас о дальнейшей ситуации