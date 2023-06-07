Баланс доказів вказує, що росіяни навмисно пошкодили дамбу Каховської ГЕС – ISW

Баланс доказів, міркувань і риторики свідчить про те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши всі повідомлення, які надходили після підриву Каховської ГЕС 6 червня.

Американські експерти зауважують: хоч поки немає чітких доказів того, що сталося на ГЕС 6 червня, заяви офіційних осіб США та Європи загалом узгоджуються з прогнозом, який ISW робив 21 жовтня 2022 року.

Фахівці Інституту вивчення війни ще тоді заявляли, що саме росіяни більше зацікавлені в затопленні нижньої течії Дніпра, навіть попри те, що буде пошкоджено їхні підготовлені оборонні позиції.

Україна ж натомість не має інтересу в підриві дамби через ризик затоплення близько 80 населених пунктів.

У жовтні в ISW припускали, що саме Росія може використати затоплення для того, щоб розширити річку Дніпро та ускладнити спроби контрнаступу ЗСУ через і без того складну водну артерію.

До того ж, останнім часом російські джерела лихоманило через те, що Україна може готуватися до перетину річки, щоб контратакувати на східному березі Херсонської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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