Двое погибли, еще один человек – в больнице: РФ атаковала Шахедом дом на Сумщине
Российские войска атаковали дроном-камикадзе типа Shahed частный жилой дом в Юнаковской общине Сумской области.
В результате попадания Шахеда в доме вспыхнул пожар. После вражеской атаки жилье подверглось разрушениям.
Два человека погибли. Еще один человек с ранениями госпитализирован в больницу.
– Они просто запустили Шахед в жилой дом. Россия – страна террористов, – отмечает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Как сообщают в областной военной администрации, пограничье Сумской области в течение ночи и утра 7 июня четыре раза было под обстрелом.
В общей сложности в ОВА насчитали 13 взрывов.
В то время, пока Юнаковская община находилась под обстрелом из беспилотника, по Николаевской и Белопольской общине оккупанты били из минометов.
В Николаевской общине в конце концов зафиксировано пять взрывов, в Белопольской – семь.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Андрей Ермак, Сумская ОВА
Фото: Андрей Ермак