Двоє загинули, ще одна людина – у лікарні: РФ атакувала Шахедом будинок на Сумщині
Російські війська атакували дроном-камікадзе типу Shahed приватний житловий будинок у Юнаківській громаді Сумської області.
Унаслідок влучання Шахеда в будинку спалахнула пожежа. Після ворожої атаки житло зазнало руйнувань.
Двоє людей загинули. Ще одну особу з пораненнями госпіталізували до лікарні.
– Вони просто запустили Шахед у житловий будинок. Росія – країна терористів, – зазначає керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Як наголошують в обласній військовій адміністрації, прикордоння Сумщини протягом ночі та ранку 7 червня зазнало чотирьох обстрілів.
Загалом в ОВА нарахували 13 вибухів.
У той час, поки Юнаківська громада перебувала під обстрілом із безпілотника, по Миколаївській та Білопільській громаді окупанти гатили з мінометів.
У Миколаївській громаді зрештою зафіксовано п’ять вибухів, у Білопільській – сім.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Андрій Єрмак, Сумська ОВА
Фото: Андрій Єрмак