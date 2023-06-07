Двоє загинули, ще одна людина – у лікарні: РФ атакувала Шахедом будинок на Сумщині

Російські війська атакували дроном-камікадзе типу Shahed приватний житловий будинок у Юнаківській громаді Сумської області.

Унаслідок влучання Шахеда в будинку спалахнула пожежа. Після ворожої атаки житло зазнало руйнувань.

Двоє людей загинули. Ще одну особу з пораненнями госпіталізували до лікарні.

– Вони просто запустили Шахед у житловий будинок. Росія – країна терористів, – зазначає керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як наголошують в обласній військовій адміністрації, прикордоння Сумщини протягом ночі та ранку 7 червня зазнало чотирьох обстрілів.

Загалом в ОВА нарахували 13 вибухів.

У той час, поки Юнаківська громада перебувала під обстрілом із безпілотника, по Миколаївській та Білопільській громаді окупанти гатили з мінометів.

У Миколаївській громаді зрештою зафіксовано п’ять вибухів, у Білопільській – сім.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Андрій Єрмак, Сумська ОВА

Фото: Андрій Єрмак

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