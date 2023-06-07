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Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

В течение суток уровень воды повысится еще на метр – Херсонская ОВА

Затоплення в Херсонській області

7 июня в Херсоне и области после взрыва Каховской ГЭС интенсивность подтопления уменьшается.

Однако, как сообщил во время утреннего обращения руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать.

По прогнозам, в ближайшие 20 часов уровень воды увеличится еще ориентировочно на метр.

Ночью 7 июня в Херсонской области чрезвычайных происшествий зафиксировано не было.

Однако начало подтапливать Белозерскую общину, до которой вчера вода еще не добиралась.

В целом к утру на правобережье Херсонской области затоплено 1 852 дома.

Ночью в ОВА обратились 13 человек, среди которых пятеро – жители левобережья.

По состоянию на 06:00 эвакуировано 1 457 человек. Только из района Корабел вывезли 1 286 человек.

С утра помогли выбраться десяти людям.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Прокудин

Фото: Роман Мрочко

Евакуація, Каховська ГЕС, Новости Херсона, Херсон, Херсонская область
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