В течение суток уровень воды повысится еще на метр – Херсонская ОВА
7 июня в Херсоне и области после взрыва Каховской ГЭС интенсивность подтопления уменьшается.
Однако, как сообщил во время утреннего обращения руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать.
По прогнозам, в ближайшие 20 часов уровень воды увеличится еще ориентировочно на метр.
Ночью 7 июня в Херсонской области чрезвычайных происшествий зафиксировано не было.
Однако начало подтапливать Белозерскую общину, до которой вчера вода еще не добиралась.
В целом к утру на правобережье Херсонской области затоплено 1 852 дома.
Ночью в ОВА обратились 13 человек, среди которых пятеро – жители левобережья.
По состоянию на 06:00 эвакуировано 1 457 человек. Только из района Корабел вывезли 1 286 человек.
С утра помогли выбраться десяти людям.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Прокудин
Фото: Роман Мрочко