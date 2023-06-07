Протягом доби рівень води підвищиться ще на метр – Херсонська ОВА

7 червня в Херсоні та області після підриву Каховської ГЕС інтенсивність підтоплення зменшується.

Однак, як повідомив під час ранкового звернення керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме.

За прогнозами, у найближчі 20 годин рівень води збільшиться ще орієнтовно на метр.

Протягом ночі 7 червня в Херсонській області надзвичайних подій зафіксовано не було.

Однак почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не діставалася.

Загалом станом на ранок на правобережній Херсонщині затоплено 1 852 будинки.

Уночі до ОВА звернулися 13 людей, серед яких п’ятеро – жителі лівобережжя.

Станом на 06:00 евакуйовано 1 457 людей. Лише із району Корабел вивезли 1 286 осіб.

Із ранку звідти допомогли вибратись десятьом людям.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Прокудін

Фото: Роман Мрочко

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