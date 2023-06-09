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Илья Нежигай, редактор ленты

При экономном потреблении запас воды для Кривого Рога составляет 1,5 месяца — Вилкул

Підрив Каховської ГЕС
Фото: Факти ICTV

Из-за подрыва Каховской ГЭС и падения уровня воды в водохранилище, Кривой Рог Днепропетровской области, при экономном потреблении, имеет запас воды на 1,5 месяца.

Об этом сообщил председатель Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

— Относительно ситуации с водоснабжением. Это сейчас главное. Сегодня в 03:20 ночи уровень в Каховском водохранилище упал ниже нашего водозабора. И сейчас уже находится ниже уровня 12,5 м, при норме 16,8 м. Для нас это означает, что в наше водохранилище Южное уже перестала поступать каховская вода, — сообщил он.

В то же время, в водохранилище Южное, благодаря заранее проведенным работам, Кривой Рог при экономном потреблении имеет запас на 1,5 месяца.

— За это время нам необходимо реализовать ряд серьезных проектов для того, чтобы город и дальше был с водой, — сообщил Вилкул.

Глава Криворожской ВГА добавил, что сегодня было совещание под председательством президента Владимира Зеленского, на котором Вилкул доложил о ситуации и пути решения проблем.

— Мы будем реализовывать одновременно три проекта. Один — совместно с Агентством восстановления и развития инфраструктуры. Два — силами города. Ответственность огромная, времени очень мало, — написал он.

Кроме того, Александр Вилкул сообщил, что сейчас в Кривом Роге Кривбассводоканал работает “почти в штатном режиме”, а качество воды контролируется специалистами.

— Поверьте, специалисты Кривбассводоканала и многих других служб сейчас работают круглосуточно. Всем вместе помочь им — сейчас наша общая задача. И ваша помощь — это экономия, экономия и еще раз экономия, — написал он.

Относительно других вопросов функционирования города, Вилкул отметил, что в Кривом Роге вся критически важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно.

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Вілкул, Днепропетровская область, Каховська ГЕС, Кривой Рог, Александр Вилкул
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