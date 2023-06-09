При економному споживанні запас води для Кривого Рогу становить 1,5 місяця – Вілкул

Через підрив Каховської ГЕС та падіння рівня води у водосховищі, Кривий Ріг Дніпропетровської області, при економному споживанні, має запас води на 1,5 місяця.

Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

– Щодо ситуації з водопостачанням. Це зараз головне. Сьогодні о 03:20 ночі рівень у Каховському водосховищі впав нижче за наш водозабір. І зараз уже знаходиться нижче за рівень 12,5 м, при нормі 16,8 м. Для нас це означає, що у наше водосховище Південне вже перестала надходити каховська вода, – повідомив він.

Водночас, у водосховищі Південне, завдяки заздалегідь проведеним роботам, Кривий ріг при економному споживанні має запас на 1,5 місяця.

– За цей час нам необхідно реалізувати низку серйозних проєктів для того, щоб місто і далі було з водою, – повідомив Вілкул.

Очільник Криворізької ВЦА додав, що сьогодні мав нараду під головуванням президента Володимира Зеленського, на якій Вілкул доповів про ситуацію та шляхи розв’язання проблем.

– Ми будемо реалізовувати одночасно три проєкти. Один – спільно з Агентством відновлення та розвитку інфраструктури. Два – силами міста. Відповідальність величезна, часу дуже мало, – написав він.

Крім того, Олександр Вілкул повідомив, що зараз у Кривому Розі Кривбасводоканал працює “майже у штатному режимі”, а якість води контролюється фахівцями.

– Повірте, фахівці Кривбасводоканалу та багатьох інших служб зараз працюють цілодобово. Усім разом допомогти їм – зараз наше спільне завдання. І ваша допомога – це економія, економія та ще раз економія, – написав він.

Щодо інших питань функціонування міста, Вілкул зазначив, що у Кривому Розі вся критично важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.