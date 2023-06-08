Очень боятся контрнаступления: в ISW назвали главный мотив россиян разрушить Каховскую ГЭС

Российское командование не подумало о последствиях разрушения дамбы Каховской ГЭС и было слишком обеспокоено украинским контрнаступлением.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Такого мнения придерживаются и украинские эксперты, и военное командование Украины.

Например, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что россияне рады тому, что большая вода затопили некоторые острова, так как думали, что там базируются ВСУ.

В Оперативном командовании Юг считают, что оккупанты не подумали о последствиях перед разрушением дамбы и были слишком обеспокоены украинским контрнаступлением.

Наводнение от разрушения плотины Каховской ГЭС уничтожило многие российские полевые укрепления первой линии, которые оккупанты хотели использовать для защиты от атак ВСУ.

Быстрое наводнение, вероятно, заставило российских военных и технику, сосредоточенных в Олешках и Голой Пристани, отступить. Ранее армия РФ использовала эти позиции для обстрела Херсона и других населенных пунктов на правом берегу Днепра.

По словам пресс-секретаря Южного оперативного командования Натальи Гуменюк, россияне переместились на расстояние от 5 до 15 км от зоны наводнения. Теперь российская артиллерия не будет доставать до некоторых населенных пунктов на правом берегу, которые они ранее атаковали.

Также наводнение уничтожило российские минные поля вдоль берега — на кадрах видно, как мины взрываются в паводковой воде.

Ранее оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что разрушение плотины ГЭС выгодно для российской обороны, поскольку осложнит продвижение украинских войск через Днепр. Аналитики указывают, что Сальдо игнорирует потерю первой линии российской обороны. Также неизвестно, сколько тяжелой техники потеряла РФ от наводнения.

Источник : ISW

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