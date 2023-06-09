В Єгипті акула припливла до берега та з’їла російського туриста

В єгипетському курортному місті Хургада акула напала та з’їла чоловіка поблизу берега. За даними місцевої поліції, загиблий – громадянин Російської Федерації.

За однією з версій, під час нападу акули чоловік плавав разом із дівчиною, проте їй вдалося врятуватися. Невідомо, чи вони плавали поруч тоді, коли на росіянина напала акула. Однак, найімовірніше, це дало можливість дівчині встигнути доплисти до берега.

У поліції Хургади зазначають, що громадянин РФ декілька місяців проживав у Єгипті та прийшов поплавати до району Dream Beach.

Попередньо відомо, що акула напала на 23-річного Володимира Попова з Архангельської області Росії. Його сусідка у Хургаді зазначила, що родина хлопця купила квартиру та оселилася в житловому комплексі British Resort.

Повідомляється, що акула роздерла росіянина на очах у власного батька. Рятувальники приїхали на місце події, однак вже не змогли допомогти громадянину Росії.

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