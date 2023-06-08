Вымогал взятку за размещение каруселей. В Киеве разоблачили директора Гидропарка

В Киеве разоблачили директора Гидропарка на получении взятки за разрешение на размещение каруселей.

Об этом сообщают в Киевской городской прокуратуре.

– По данным следствия, директор коммунального учреждения, которое подчиняется Департаменту культуры КГГА, потребовал от представителя частного общества о предоставлении ему неправомерной выгоды за предоставление разрешения на размещение в парке детских каруселей, – сообщают в прокуратуре.

Правоохранителям удалось задокументировали передачу и получение должностным лицом взятки на сумму 30 тыс. грн. Сообщается, что в дальнейшем предприниматель должен был платить руководителю парка еще 20 тыс. грн ежемесячно.

Чиновника задержали во время получения взятки. Сейчас решаются вопросы относительно сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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