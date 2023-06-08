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Анастасия Кожушко, редактор ленты

11-месячный мальчик стал лишним: на Волыни женщина продала ребенка подруги за $30 тыс.

Суд
Фото: Офис генпрокурора, Pixabay

Прокуроры Волынской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 26-летней местной жительницы по факту торговли людьми, совершенной в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 149 УК Украины).

Следствием установлено, что обвиняемая заботилась о нежелательном сыне своей подруги, которого та тайно родила дома в апреле 2022 года и на следующий день после родов отдала.

– 11-месячный мальчик вскоре стал лишним попечительнице, поэтому женщина решила его продать за 30 тыс. долларов США, – рассказали в прокуратуре.

11-месячный мальчик стал лишним: на Волыни женщина продала ребенка подруги за $30 тыс.

Фото: Офіс генпрокурора

11-месячный мальчик стал лишним: на Волыни женщина продала ребенка подруги за $30 тыс.

Фото: Офіс генпрокурора

В марте 2023 года во время передачи ребенка покупателю в Луцке ее задержали. Ребенок сейчас находится в больничном учреждении.

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11-месячный мальчик стал лишним: на Волыни женщина продала ребенка подруги за $30 тыс.

Источник: Офис генпрокурора
Волинь, Луцк, Прокуратура, торгівля людьми
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