Анастасия Кожушко, редактор ленты
11-месячный мальчик стал лишним: на Волыни женщина продала ребенка подруги за $30 тыс.
Прокуроры Волынской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 26-летней местной жительницы по факту торговли людьми, совершенной в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 149 УК Украины).
Следствием установлено, что обвиняемая заботилась о нежелательном сыне своей подруги, которого та тайно родила дома в апреле 2022 года и на следующий день после родов отдала.
– 11-месячный мальчик вскоре стал лишним попечительнице, поэтому женщина решила его продать за 30 тыс. долларов США, – рассказали в прокуратуре.
В марте 2023 года во время передачи ребенка покупателю в Луцке ее задержали. Ребенок сейчас находится в больничном учреждении.
Источник: Офис генпрокурора
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