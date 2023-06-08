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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Вимагав хабар за розміщення каруселей. У Києві викрили директора Гідропарку

Гідропарк Київ
Фото: УНІАН

У Києві викрили директора Гідропарку на одержанні хабаря за дозвіл на розміщення каруселей. 

Про це повідомляють у Київській міській прокуратурі.

– За даними слідства, директор комунального закладу, який підпорядковується Департаменту культури КМДА, висунув вимогу представнику приватного товариства про надання йому неправомірної вигоди за надання дозволу на розміщення у парку дитячих каруселей, – повідомляють у прокуратурі. 

Правоохоронцям вдалося задокументували передачу та одержання посадовцем хабаря на суму 30 тис. грн. Повідомляється, що надалі підприємець мав сплачувати керівнику парку ще 20 тис. грн щомісяця.

Посадовця затримали під час одержання хабаря. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Гідропарк, Київ, Київська область, Прокуратура Київської області, Хабар
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