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Татьяна Забожко, редактор ленты

Уничтожены 14 дронов и четыре крылатые ракеты – Воздушные силы о ночном обстреле

ППО

В ночь на 9 июня украинские защитники уничтожили четыре из шести крылатых ракет, 10 из около 16 ударных дронов Shahed-136/131 и четыре разведывательных беспилотника.

Атаковать Украину российские оккупанты начали еще с вечера.

Около 20:00 8 июня россияне, выпустив две ракеты Калибр из Черного моря, попали в промышленный объект и автомойку в Уманском районе Черкасской области.

С 22:00 8 июня до 04:00 9 июня оккупанты наносили удары по военным объектам и объектам критической инфраструктуры иранскими ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55.

Около 16 Шахедов армия РФ запустила с южного направления, а шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-55 – из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.

Украинские защитники уничтожили:

  • четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55,
  • 10 ударных дронов Shahed-136/131, Ланцет,
  • четыре БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10, Supercam.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 471-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Сухопутные войска ВСУ

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