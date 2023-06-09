Уничтожены 14 дронов и четыре крылатые ракеты – Воздушные силы о ночном обстреле
В ночь на 9 июня украинские защитники уничтожили четыре из шести крылатых ракет, 10 из около 16 ударных дронов Shahed-136/131 и четыре разведывательных беспилотника.
Атаковать Украину российские оккупанты начали еще с вечера.
Около 20:00 8 июня россияне, выпустив две ракеты Калибр из Черного моря, попали в промышленный объект и автомойку в Уманском районе Черкасской области.
С 22:00 8 июня до 04:00 9 июня оккупанты наносили удары по военным объектам и объектам критической инфраструктуры иранскими ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55.
Около 16 Шахедов армия РФ запустила с южного направления, а шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-55 – из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.
Украинские защитники уничтожили:
- четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55,
- 10 ударных дронов Shahed-136/131, Ланцет,
- четыре БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10, Supercam.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 471-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Сухопутные войска ВСУ