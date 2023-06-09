Знищено 14 дронів та чотири крилаті ракети – Повітряні сили про нічний обстріл

Уночі проти 9 червня українські захисники знищили чотири із шести крилатих ракет, 10 із близько 16 ударних дронів та чотири розвідувальні безпілотники.

Атакувати Україну російські окупанти почали ще з вечора.

Близько 20:00 8 червня росіяни, випустивши дві ракети Калібр із Чорного моря, влучили в промисловий об’єкт та автомийку в Уманському районі Черкаської області.

Із 22:00 8 червня до 04:00 9 червня окупанти завдавали ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури іранськими ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55.

Близько 16 Шахедів армія РФ запустила з південного напрямку, а шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-55 – із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із району Каспійського моря.

Українські захисники знищили:

чотири крилаті ракети Х-101/Х-55,

10 ударних дронів Shahed-136/131, Ланцет,

чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10, Supercam.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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