Знищено 14 дронів та чотири крилаті ракети – Повітряні сили про нічний обстріл
Уночі проти 9 червня українські захисники знищили чотири із шести крилатих ракет, 10 із близько 16 ударних дронів та чотири розвідувальні безпілотники.
Атакувати Україну російські окупанти почали ще з вечора.
Близько 20:00 8 червня росіяни, випустивши дві ракети Калібр із Чорного моря, влучили в промисловий об’єкт та автомийку в Уманському районі Черкаської області.
Із 22:00 8 червня до 04:00 9 червня окупанти завдавали ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури іранськими ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55.
Близько 16 Шахедів армія РФ запустила з південного напрямку, а шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-55 – із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із району Каспійського моря.
Українські захисники знищили:
- чотири крилаті ракети Х-101/Х-55,
- 10 ударних дронів Shahed-136/131, Ланцет,
- чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10, Supercam.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ