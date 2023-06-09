Эвакуация населения из подтопленных районов и удар РФ по Уманщине: 471-й день войны

9 июня, 0:26

После взрыва в Бердянске горит АЗС, оккупанты перевозят технику

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщают, что над городом заметили густой дым.

Жители Бердянска рассказывают, что слышали один громкий взрыв, после которого начался громкий гул. Предварительно, горит заправочная станция напротив хлебокомбината.

По неофициальной информации, российские оккупанты перевозят технику из порта на гору. Вероятно, на выезд из города, однако это требует подтверждения.

Отмечается, что в небо подняли вертолеты. Пропагандистские СМИ пока никак не комментируют ситуацию.