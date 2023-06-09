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Илья Нежигай, редактор ленты

Эвакуация населения из подтопленных районов и удар РФ по Уманщине: 471-й день войны

Эвакуация населения из подтопленных районов и удар РФ по Уманщине: 471-й день войны
9 июня, 0:34

В Днепропетровской области прогремели взрывы, работает ПВО

В Днепропетровской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал горожан не игнорировать тревогу и не снимать работу ПВО.

Местные жители также пишут, что в области работает противовоздушная оборона.

По неподтвержденной информации, в области находятся вражеские беспилотники.

9 июня, 0:26

После взрыва в Бердянске горит АЗС, оккупанты перевозят технику

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщают, что над городом заметили густой дым.

Жители Бердянска рассказывают, что слышали один громкий взрыв, после которого начался громкий гул. Предварительно, горит заправочная станция напротив хлебокомбината.

По неофициальной информации, российские оккупанты перевозят технику из порта на гору. Вероятно, на выезд из города, однако это требует подтверждения.

Отмечается, что в небо подняли вертолеты. Пропагандистские СМИ пока никак не комментируют ситуацию.

 

Война в Украине
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