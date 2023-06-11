Ночная атака дронов: силы ПВО уничтожили шесть Шахедов

Ночью 11 июня российские оккупанты атаковали прифронтовые районы Харьковской и Сумской областей ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131.

По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, в зоне ответственности Воздушного командования Восток противовоздушная оборона уничтожила шесть дронов.

К слову, о приземлении сразу трех дронов-камикадзе Shahed над Днепропетровской областью ночью 11 июня в утреннем отчете сообщал руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Воздушные силы ВСУ

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