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Татьяна Забожко, редактор ленты

Ночная атака дронов: силы ПВО уничтожили шесть Шахедов

Ночная атака дронов: силы ПВО уничтожили шесть Шахедов
Фото: Getty Images

Ночью 11 июня российские оккупанты атаковали прифронтовые районы Харьковской и Сумской областей ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131.

По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, в зоне ответственности Воздушного командования Восток противовоздушная оборона уничтожила шесть дронов.

К слову, о приземлении сразу трех дронов-камикадзе Shahed над Днепропетровской областью ночью 11 июня в утреннем отчете сообщал руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, ВСУ, Повітряні сили України, Російська агресія, РФ
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