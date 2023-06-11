Нічна атака дронів: сили ППО знищили шість Шахедів
Уночі 11 червня російські окупанти атакували прифронтові райони Харківської та Сумської областей ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131.
За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, у зоні відповідальності Повітряного командування Схід протиповітряна оборона знищила шість дронів.
До слова, про приземлення відразу трьох дронів-камікадзе Shahed над Дніпропетровською областю вночі 11 червня в ранковому звіті повідомляв керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова