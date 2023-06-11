Нічна атака дронів: сили ППО знищили шість Шахедів

Уночі 11 червня російські окупанти атакували прифронтові райони Харківської та Сумської областей ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131.

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, у зоні відповідальності Повітряного командування Схід протиповітряна оборона знищила шість дронів.

До слова, про приземлення відразу трьох дронів-камікадзе Shahed над Дніпропетровською областю вночі 11 червня в ранковому звіті повідомляв керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.