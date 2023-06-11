РФ сбросила две авиабомбы на Казацкое в Херсонской области
11 июня российская авиация атаковала Казацкое Херсонской области.
На населенный пункт оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы. Одна попала рядом с пятиэтажкой, другая – вблизи детского сада.
К счастью, пострадавших среди мирных жителей нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Херсонская ОВА
Фото: Херсонская ОВА
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова