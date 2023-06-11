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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ сбросила две авиабомбы на Казацкое в Херсонской области

РФ скинула авіабомби на Козацьке

11 июня российская авиация атаковала Казацкое Херсонской области.

На населенный пункт оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы. Одна попала рядом с пятиэтажкой, другая – вблизи детского сада.

К счастью, пострадавших среди мирных жителей нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Херсонская ОВА

Фото: Херсонская ОВА

Бомба, Война в Украине, Російська агресія, РФ, Херсонская область
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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