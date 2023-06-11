РФ скинула дві авіабомби на Козацьке в Херсонській області
11 червня російська авіація атакувала Козацьке Херсонської області.
На населений пункт окупанти скинули дві керовані авіабомби. Одна влучила поруч із п’ятиповерхівкою, інша – поблизу дитячого садочка.
На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Херсонська ОВА
Фото: Херсонська ОВА
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова