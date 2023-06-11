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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ скинула дві авіабомби на Козацьке в Херсонській області

РФ скинула авіабомби на Козацьке

11 червня російська авіація атакувала Козацьке Херсонської області.

На населений пункт окупанти скинули дві керовані авіабомби. Одна влучила поруч із п’ятиповерхівкою, інша – поблизу дитячого садочка.

На щастя, постраждалих серед мирних жителів немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Бомба, Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Херсонська область
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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