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Валентина Летяк, редактор ленты

Шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению: СБУ задержала российского агента

СБУ затримала російського агента
Фото: СБУ

В Днепропетровской области 42-летний местный житель по указанию ФСБ собирал разведданные о местах дислокации Сил обороны в районах Днепра, Каменского и Новомосковска.

В частности, он добывал информацию о военных полигонах и тренировочных центрах ВСУ — ориентировочное количество личного состава и военной техники, которые готовятся к возможной переброске на передовую.

За каждое выполненное задание предатель получал на банковскую карточку “вознаграждение”.

Российские спецслужбы два месяца назад дистанционно завербовали мужчину, он получил оперативный псевдоним Геральт.

Для выполнения задач он выходил на местность и скрыто наблюдал за местами базирования Сил обороны Украины.

Для передачи информации врагу российский агент создал несколько анонимных аккаунтов в Telegram.

Дома у задержанного сотрудники СБУ нашли мобильный телефон и компьютер с доказательствами преступной деятельности.

Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Подозреваемый находится за решеткой, ему грозит пожизненное заключение.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Державна зрада, Днепропетровская область, ВСУ, контрнаступ, СБУ, ФСБ, Шпигуни
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