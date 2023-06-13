Шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу: СБУ затримала російського агента

У Дніпропетровській області 42-річний місцевий житель за вказівкою ФСБ збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська.

Зокрема він здобував інформацію про військові полігони і тренувальні центри ЗСУ – орієнтовну кількість особового складу та військової техніки, які готуються до можливого перекидання на передову.

За кожне виконане завдання зрадник отримував на банківську картку “винагороду”.

Російські спецслужби два місяці тому дистанційно завербували чоловіка, він отримав оперативний псевдонім Геральт.

Для виконання завдань він виходив на місцевість і приховано спостерігав за місцями базування Сил оборони України.

Для передання інформації ворогу російський агент створив декілька анонімних акаунтів у Telegram.

Вдома у затриманого співробітники СБУ знайшли мобільний телефон і комп’ютер з доказами злочинної діяльності.

Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває за ґратами, йому загрожує довічне ув’язнення.

Джерело : СБУ

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