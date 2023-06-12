Шпионил за позициями ВСУ вблизи границы. В Харькове СБУ задержала агента российского ГРУ

Контрразведка Службы безопасности в ходе спецоперации нейтрализовала агентурную сеть главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ) на Харьковщине.

В результате оперативных мероприятий задержан один из самых законспирированных агентов вражеской группы. Он собирал разведданные об обороне областного центра и приграничных территорий региона.

Других трех агентов из этой группы сотрудники СБУ разоблачили в августе 2022-го и в феврале этого года. Среди них был связной военной разведки РФ.

– Сейчас задержанным оказался 52-летний житель Харькова, которого российское ГРУ завербовало в начале полномасштабного вторжения, – рассказали следователи.

По указаниям агрессора он шпионил за местами временного базирования украинских защитников, которые привлечены к обороне восточных рубежей Украины.

Прежде всего его интересовало количество личного состава, имеющееся вооружение и точные координаты подразделений ВСУ и Госпогранслужбы.

Также он фиксировал направления движения украинской военной техники и локации укрепрайонов и фортификационных сооружений в области.

Для этого объезжал местность и скрыто фотографировал украинские объекты с привязкой к местности. Полученные сведения передавал через мессенджер представителю российской военной разведки, который находился на территории РФ.

Чтобы скрыть следы переписки с агрессором, предатель сразу удалял все присланные в ГРУ сообщения.

– Однако контрразведчики Службы безопасности все равно разоблачили и задокументировали подрывную деятельность российского агента, – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Источник : СБУ

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