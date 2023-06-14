СБУ разоблачила киевскую компанию, которая помогала подсанкционному Росатому строить 5 АЭС в разных странах
Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему обхода антироссийских санкций, организованную Киевским центральным конструкторским бюро арматуростроения.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
– Это монополист в сфере разработки, серийного изготовления и поставки трубопроводной арматуры для атомных электростанций, – говорится в сообщении.
Как выяснили следователи, до февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в Россию через собственного дилера в Москве.
Основным заказчиком была российская государственная корпорация Росатом, которая использует украинскую трубопроводную арматуру для строительства энергоблоков на 5 атомных электростанций в разных странах мира.
Киевское бюро продолжило это сотрудничество даже после полномасштабного вторжения, запрета вывоза товаров на таможенную территорию РФ и введения санкций против Росатома.
Для этого разработали схему обхода санкционных ограничений. Фиктивными заказчиками украинской продукции в ней выступали подконтрольные зарубежные фирмы.
– При выезде из Украины товар переоформляли на фактических получателей — подконтрольные Росатому компании, которые строят АЭС. То есть после пересечения границы он ехал по новому маршруту, – рассказали в СБУ.
При этом сертификацию трубопроводной арматуры, изготовленной в Киеве, представители Росатома осуществляли в режиме онлайн.
По оперативным данным, с начала полномасштабного вторжения дельцы совершили 16 экспортных операций в пользу РФ на сумму около 42 млн грн.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили гендиректору Киевского бюро и двум его подчиненным о подозрении по ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору).
Во время обысков у фигурантов изъяты документы, компьютерная техника и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.
Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Продолжается расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь к ответственности других участников сделки.
О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш