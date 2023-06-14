СБУ разоблачила киевскую компанию, которая помогала подсанкционному Росатому строить 5 АЭС в разных странах

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему обхода антироссийских санкций, организованную Киевским центральным конструкторским бюро арматуростроения.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Это монополист в сфере разработки, серийного изготовления и поставки трубопроводной арматуры для атомных электростанций, – говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, до февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в Россию через собственного дилера в Москве.

Основным заказчиком была российская государственная корпорация Росатом, которая использует украинскую трубопроводную арматуру для строительства энергоблоков на 5 атомных электростанций в разных странах мира.

Киевское бюро продолжило это сотрудничество даже после полномасштабного вторжения, запрета вывоза товаров на таможенную территорию РФ и введения санкций против Росатома.

Для этого разработали схему обхода санкционных ограничений. Фиктивными заказчиками украинской продукции в ней выступали подконтрольные зарубежные фирмы.

– При выезде из Украины товар переоформляли на фактических получателей — подконтрольные Росатому компании, которые строят АЭС. То есть после пересечения границы он ехал по новому маршруту, – рассказали в СБУ.

При этом сертификацию трубопроводной арматуры, изготовленной в Киеве, представители Росатома осуществляли в режиме онлайн.

По оперативным данным, с начала полномасштабного вторжения дельцы совершили 16 экспортных операций в пользу РФ на сумму около 42 млн грн.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили гендиректору Киевского бюро и двум его подчиненным о подозрении по ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору).

Во время обысков у фигурантов изъяты документы, компьютерная техника и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Продолжается расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь к ответственности других участников сделки.



Источник : СБУ

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