Экипаж Bradley выжил после прямого попадания Града – Маляр

Экипаж боевой машины пехоты M2 Bradley выжил после прямого попадания в башню БМП ракеты из реактивной системы залпового огня Град.

Об этом 15 июня сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Как рассказали военные из 47 бригады, после попадания Града экипаж успешно эвакуировался, а механик-водитель отвел бронемашину на безопасные позиции и ликвидировал возгорание.

После вражеских обстрелов один из воинов получил легкую контузию.

Этот пример, убеждена Анна Маляр, доказывает, что заявленная производителем бронемашин исключительная боевая живучесть – не просто слова.

– Брэдли помогает сохранить самое ценное – жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить. Нет техники, которую невозможно уничтожить. Существует техника, которая спасает жизнь, – отмечает заместитель министра обороны Украины.

В данный момент экипаж продолжает выполнять задачи на другой технике, а поврежденный Брэдли уже ремонтируют.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Анна Маляр

Фото: Анна Маляр

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