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Татьяна Забожко, редактор ленты

Экипаж Bradley выжил после прямого попадания Града – Маляр

Екіпаж Бредлі
Екіпаж пошкодженої БМП М2 Bradley вже виконує завдання на іншій техніці. Фото: Ганна Маляр
Пошкоджена БМП M2 Bradley
Пошкоджену БМП М2 Bradley вже ремонтують. Фото: Ганна Маляр
Водій БМП M2 Bradley
Механік-водій БМП М2 Bradley, який після влучання Граду відвів бронемашину на безпечні позиції та ліквідував займання. Фото: Ганна Маляр
Екіпаж Бредлі
Пошкоджена БМП M2 Bradley
Водій БМП M2 Bradley

Экипаж боевой машины пехоты M2 Bradley выжил после прямого попадания в башню БМП ракеты из реактивной системы залпового огня Град.

Об этом 15 июня сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Как рассказали военные из 47 бригады, после попадания Града экипаж успешно эвакуировался, а механик-водитель отвел бронемашину на безопасные позиции и ликвидировал возгорание.

После вражеских обстрелов один из воинов получил легкую контузию.

Этот пример, убеждена Анна Маляр, доказывает, что заявленная производителем бронемашин исключительная боевая живучесть – не просто слова.

– Брэдли помогает сохранить самое ценное – жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить. Нет техники, которую невозможно уничтожить. Существует техника, которая спасает жизнь, – отмечает заместитель министра обороны Украины.

В данный момент экипаж продолжает выполнять задачи на другой технике, а поврежденный Брэдли уже ремонтируют.

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M2 Bradley

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Анна Маляр

Фото: Анна Маляр

БМП, Война в Украине, Ганна Маляр, Грады, Міноборони України
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