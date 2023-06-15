Екіпаж Bradley вижив після прямого влучання Граду – Маляр

Екіпаж бойової машини піхоти M2 Bradley вижив після прямого влучання в башту БМП ракети із реактивної системи залпового вогню Град.

Про це 15 червня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Як розповіли військові з 47 бригади, після влучання Граду екіпаж успішно евакуювався, а механік-водій відвів бронемашину на безпечні позиції та ліквідував займання.

Після ворожого обстрілу один із воїнів дістав легку контузію.

Цей приклад, переконана Ганна Маляр, доводить, що заявлена виробником бронемашин виняткова бойова живучість – не просто слова.

– Бредлі допомагає зберегти найцінніше – життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити. Не існує техніки, яку неможливо знищити. Існує техніка, яка рятує життя, – зауважує заступниця міністра оборони України.

Наразі екіпаж продовжує виконувати завдання на іншій техніці, а пошкоджений Бредлі вже ремонтують.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ганна Маляр

Фото: Ганна Маляр

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