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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Екіпаж Bradley вижив після прямого влучання Граду – Маляр

Екіпаж Бредлі
Екіпаж пошкодженої БМП М2 Bradley вже виконує завдання на іншій техніці. Фото: Ганна Маляр
Пошкоджена БМП M2 Bradley
Фото: Ганна Маляр
Водій БМП M2 Bradley
Механік-водій БМП М2 Bradley, який після влучання Граду відвів бронемашину на безпечні позиції та ліквідував займання. Фото: Ганна Маляр
Екіпаж Бредлі
Пошкоджена БМП M2 Bradley
Водій БМП M2 Bradley

Екіпаж бойової машини піхоти M2 Bradley вижив після прямого влучання в башту БМП ракети із реактивної системи залпового вогню Град.

Про це 15 червня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Як розповіли військові з 47 бригади, після влучання Граду екіпаж успішно евакуювався, а механік-водій відвів бронемашину на безпечні позиції та ліквідував займання.

Після ворожого обстрілу один із воїнів дістав легку контузію.

Цей приклад, переконана Ганна Маляр, доводить, що заявлена виробником бронемашин виняткова бойова живучість – не просто слова.

– Бредлі допомагає зберегти найцінніше – життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити. Не існує техніки, яку неможливо знищити. Існує техніка, яка рятує життя, – зауважує заступниця міністра оборони України.

Наразі екіпаж продовжує виконувати завдання на іншій техніці, а пошкоджений Бредлі вже ремонтують.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 477-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ганна Маляр

Фото: Ганна Маляр

БМП, Війна в Україні, Ганна Маляр, Гради, Міноборони України
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